Vier aanhoudingen voor bedreiging en geweld tegen journalisten en politieagenten

De vier waren betrokken bij de ongeregeldheden na het dodelijke schietincident in Blerick op 1 november 2017 en op de dagen daarna. Bij dat schietincident kwam een 22-jarige inwoner van Blerick om het leven.

Na het schietincident op 1 november heeft een groep inwoners zich tegen de politie gekeerd, daarbij zijn diverse strafbare feiten gepleegd. Op de eerste dagen na 1 november waren er journalisten, cameramensen en fotografen van verschillende media in de betreffende wijk. Hun aanwezigheid werd niet door alle buurtbewoners op prijs gesteld. Een kleine groep mannen bedreigde meerdere journalisten en cameramensen en er ontstond een zeer onwenselijke en gespannen situatie. Meerdere betrokkenen deden hiervan aangifte bij de politie. In relatie tot deze incidenten zijn vier mannen aangehouden in de leeftijd van 22 tot 26 jaar die allemaal woonachtig zijn in Venlo. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.

Voortgang onderzoek dodelijk schietincident

Het onderzoek naar de feiten, omstandigheden en verdachten van de dodelijke schietpartij op 1 november loopt nog. Op dinsdag 14 november is in Rotterdam een 22-jarige man aangehouden. De man is één van de twee gezochte verdachten. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte in deze zaak. Ook van deze verdachte zijn de identiteitsgegevens bij de politie bekend.