Sneeuw en hagel op komst

Op sommige plaatsen is Sinterklaasdag in de dubbele cijfers, maar aan het einde van de week zal het weer toch echt gaan omslaan.

Vanaf vrijdag zullen de temperaturen drastisch gaan dalen en is eer kans op natte sneeuw en hagel. Eerst zullen we donderdag te maken krijgen met flinke regenbuien.

Volgens Weerplaza kan het vanaf vrijdag zelfs een beetje wit worden in de Limburgse heuvels.

De schaatsen kunnen nog in het vet blijven, want vorst zit er voorlopig nog niet in.