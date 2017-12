FIOD doet zes aanhoudingen in onderzoek witwassen

Het onderzoek is gestart na meldingen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over contante stortingen en staat onder leiding van het Functioneel Parket. Verdachten en hun bedrijven hadden de beschikking over grote sommen contant geld, terwijl het vermoeden bestaat dat daar geen legale inkomsten tegenover staan. Het gaat om een bedrag van ruim 5 miljoen euro.

Aanhoudingen en doorzoekingen

De aangehouden verdachten zijn vier mannen variërend in leeftijd van 28 tot 64 jaar en twee vrouwen van 59 en 76 jaar. De FIOD doorzocht bedrijfspanden en woningen in Almere, Drachten, Naarden, Hilversum, Loosdrecht en Lunteren. Ook waren er doorzoekingen in een bedrijfspand en woning in ’s-Gravenvoeren in België. Er is beslag gelegd op administratie en computers.