Nieuwe alarmsystemen op de markt

De technologie vernieuwt. Wie had gehad dat we 10 jaar geleden allemaal een smartphone zouden gebruiken? Vandaag de dag gebruikt iedereen er een en zo zal alles met het internet verbonden worden. Je kunt het niet gekker bedenken, maar zo zijn er ook beveiligingssystemen die verbonden zijn met jouw telefoon.

Nest

Google is een groot bedrijf en wil nog meer marktaandeel winnen in andere technologiemarkten dan de smartphones en het internet zelf. Zo hebben ze laatst Nest opgekocht en willen ze alarmsystemen verkopen. Google is zeer goed met software en laat dit ook zien. Zo kun je het Nest alarmsysteem aansluiten op je app. Bovendien heeft dit alarmsysteem gezichtsherkenning.

Ontwikkelingen

Economische markten zullen worden gedomineerd door enkele grote spelers zoals Google Amazon en Facebook. The internet of things is dan ook een zeer belangrijk voor dit soort bedrijven. Producten zoals een lamp, schuifpui, hang- en sluitwerk kunnen allemaal verbonden worden met het internet. Dit maakt ons leven een stuk gemakkelijker. Er komen zelfs alarmsystemen op de markt zonder camera. Hoe? Vraag je je af? Door middel van sensoren, microfoontjes en machine learning (kunstmatige intelligentie).

Gevaren

Maar er liggen ook natuurlijk ook gevaren op de loer. Zo is in principe alles dat digitaal is hackbaar. Het is alleen een kwestie van tijd. Je hoeft echter niet bang te zijn omdat grote bedrijven regelmatig met updates zullen komen. Het is wel goed om te weten wat je rechten zijn voor inbraak van privacy. In de nabije toekomst zal alles 'gemonitord' worden. Zelfs je kind dat speelt met een pop zal een camera hebben en bijna mensecht bewegen en praten.

Advies

We raden je aan om niet direct een alarmsysteem zelf te kopen en te plaatsen. Laat je eerst goed informeren door een ervaren alarmspecialist. Die kan je vertellen of het wel verstandig is om met dergelijke camerasystemen te werken. Er zijn namelijk ook veel opties waaruit je kunt kiezen. Zo is er draadloos wat meestal de voorkeur heeft, maar wat zijn de voordelen van bedraad alarmsystemen? Informeer ernaar en maak een weloverwogen keuze. Het vergelijken van diverse offertes raden we je ook zeker aan.