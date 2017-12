Geen vervolging voor verkrachting door demente man (74)

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de vervolging geschorst van een 74-jarige man die lijdt aan een progressieve vorm van dementie. De man wordt verdacht van onder meer verkrachting van zijn stiefdochter. De verdachte is in zijn huidige situatie niet in staat om het onderzoek en de strafzaak waarbij hij betrokken is, te begrijpen.