Best bekeken Sinterklaasjournaal ooit

Het Sinterklaasjournaal van de NTR op NPO Zapp heeft dit jaar een record aantal kijkers getrokken. Met gemiddeld 857.000 kijkers per aflevering in de reguliere doelgroep 6+ passeerde Het Sinterklaasjournaal van 2017 de tot nu best bekeken editie van 2014 (gemiddeld 810.000 kijkers per aflevering).