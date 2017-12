Grote brand verwoest Lounchebar Comptoir in Rotterdam

In de Lounchebar Comptoir aan de Wijnhaven in Rotterdam is dinsdagavond een zeer grote brand gewoed.

Omstanders hoorden meerdere explosies. Een groot deel van de gevel van de lounchebar is weggeslagen. De bewoners van bovenliggende woningen zijn geëvacueerd en opgevangen in restaurantboot "Vessel 11". Binnen 4 minuten na de eerste brandmelding werd opgeschaald naar Zeer Grote Brand. Later werd er door de brandweer verder opgeschaald naar GRIP1. Ook is met spoed een extra peloton met vier blusvoertuigen gealarmeerd. De brandweermannen waren nodig om alle woningen snel te kunnen ontruimen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van explosie zal later meer duidelijk moeten worden.

De brand brak rond 22.45 uur in de shishalounge Comptoir in woontoren 100Hoog uit. Het vuur sloeg over naar de parkeergarage boven de horecazaak. Vier woonlagen boven de brand werden ontruimd. Via een NL'-alert werden omwonenden verzocht ramen en deuren gesloten te houden.

Het vuur was kort na middernacht geblust, maar de bewoners van het appartementencomplex in de Wijnhaven konden woensdagmorgen nog niet allemaal terug naar huis.