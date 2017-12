Experts luiden noodklok over falende aanpak tijgermug

2017 is een recordjaar op het gebied van gezondheidsbedreigende exotische muggen. In tien gemeenten zijn drie exotische muggensoorten aangetroffen, waaronder de tijgermug.

Acht jaar nadat de Tweede Kamer de ‘motie nultolerantie’ met algemene stemmen aannam, is de situatie alleen maar verontrustender geworden.

Stop invasie exoten

Dat schrijven drie experts op het gebied van bio-invasies en exotische muggen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De schrijvers zijn medisch entomoloog Bart Knols, bioloog Wouter van der Weijden van het Centrum voor Landbouw en Milieu en Wilfred Reinhold van stichting platform Stop invasieve exoten. Gelekoortsmuggen zijn aangetroffen in Haarlemmermeer, Aziatische bosmuggen in Lelystad, de tijgermug op de bloemenveiling van Naaldwijk, tijgermuggen in Haarlemmermeer en Lelystad, de gelekoortsmug in Moerdijk, tijgermuggen in Weert en Montfoort, de Aziatische bosmug in Rotterdam, tijgermuggen in Assen en Aalten, en tot slot de Aziatische bosmug in Zeewolde. Deze gegevens zijn ontleend aan de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bekend is dat deze muggen het land binnenkomen met de invoer van gebruikte banden en het sierplantje Lucky bamboo. Ze kunnen diverse virusziekten overdragen, zoals dengue, Zika en chikungunya.

De schrijvers merken op dat het overzicht waarschijnlijk niet eens compleet is, omdat de NVWA de vondsten bij Lucky bamboobedrijven er nooit in zet. Na een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur werd wel bekend dat in 2015 exotische muggen zijn gevonden bij de kwekers van deze sierplantjes in Amstelveen, Lansingerland en Westland, en in 2016 in Amstelveen en Kaag en Braassem. Het is dus goed mogelijk dat ze ook dit jaar zijn aangetroffen.

De informatie die de NVWA op haar website zet, gaat niet verder terug dan tot 2016. Daarom is in de brief een kaart van Nederland opgenomen met alle vondsten sinds 2009. Naast bovengenoemde gemeenten betreft het Emmeloord, Hardenberg, Veenendaal, Almere, Oosterhout, Oss en Etten-Leur. En er is in eerdere jaren ook een vierde muggensoort gesignaleerd die virussen kan verspreiden: de Amerikaanse rotspoelmug.

RIVM bagataliseert gezondheidsrisico tijgermug

Knols signaleert daarnaast dat het RIVM het gezondheidsrisico van de tijgermug bagatelliseert. De directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding, dat onder het RIVM valt, heeft in de media gesteld dat “de tijgermug niet uit het ei komt met een virus”. In feite is al jaren bekend dat de tijgermug het virus ook door middel van zogeheten verticale transmissie kan overdragen op haar nageslacht.

Acht jaar nadat de Kamer met algemene stemmen een motie voor nultolerantie van tijgermuggen aannam, constateren de briefschrijvers dat de regering ernstig in gebreke is gebleven bij de uitvoering van die motie. De situatie is nu veel ernstiger dan destijds. Wilfred Reinhold: “De overheid speelt met vuur.”

Vanwege de gezondheidsrisico’s op zowel korte als lange termijn, en het feit dat de muggen na vestiging al snel niet meer uit te roeien zijn, doen de schrijvers een oproep aan de Kamercommissie voor Volksgezondheid. De commissie zou aan de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge moeten vragen om zodanige maatregelen te nemen dat de invoer van gezondheidsbedreigende muggen wordt gestaakt. Tijgermugvrije import van gebruikte banden en Lucky bamboo is in de praktijk mogelijk gebleken en zou door middel van regelgeving moeten worden afgedwongen. En de NVWA zou daar streng op moeten toezien.