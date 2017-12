'Beter onderwijs door minder lesuren'

Het aantal klassikale lessen in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs moet flink omlaag.

Dat geeft leraren de tijd om hun lessen inhoudelijk te verbeteren. Ook voor de leerling zouden minder lesuren beter zijn, zo denkt D66.

Meer tijd

D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen, wil docenten meer tijd geven om 'zichzelf te ontwikkelen en hun lessen voor te bereiden'. En zo kunnen ze ook 'meer tijd en aandacht aan iedere leerling' besteden. Voor de leraar daalt de werkdruk en dat zal de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen, aldus Van Meenen. Dit meldt onder meer de NOS woensdag. Van Meenen: 'Leraren moeten goed kunnen nadenken over hun vak en hun les. Dat vermindert de werkdruk en dan krijgt het beroep de status die het verdient.'

Meer lesuren niet beter

Nu staan docenten gemiddeld zo'n 25 uur per week voor de klas. Dat moet teruggedraaid worden naar zo'n 20 uur. Volgens Van Meenen blijkt uit internationale onderzoeken dat het onderwijs niet beter wordt door meer lesuren. Als het plan van D66 doorgaat, krijgen leerlingen zo'n 28 uur in de week les in plaats van 35. Maar dat houdt niet in dat de leraar en de leerling meer vrije tijd krijgen. Van Meenen tegen de omroep: 'De leraar gebruikt die extra tijd om zijn les goed voor te bereiden en voor de leerlingen moet op school meer ruimte komen voor individuele begeleiding.'