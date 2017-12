Laadruimte vrachtauto ingericht als hennepplantage

De verhuurder van de loods had eerder op de dag klachten ontvangen over waterlekkage vanuit de loods, waarna hij de huurster verzocht om samen met hem hiernaar te kijken. Dat gebeurde dinsdagmiddag omstreeks 17:45 uur. De huurster, een 40 jarige vrouw uit Helmond, kwam samen met een onbekende man naar de loods en opende die. Ze wilde aanvankelijk niet dat de verhuurder de loods binnenging, maar die deed dat toch. Al snel bleek waarom.

Een in de loods staande watertank liep over en veroorzaakte de wateroverlast. In de loods stonden een vrachtauto met laadruimte en een aparte oplegger. In allebei werd een in werking zijnde hennepplantage aangetroffen. Toen de verhuurder zei dat hij de politie ging bellen wilde de huurster en haar begeleider er tussenuit gaan. De vrouw werd aangehouden door de huurder, waarbij zij letterlijk van zich afbeet. Ze beet de verhuurder in zijn hand in een poging om los te komen. Zij kon ter plaatse worden gehouden tot de politie verscheen. De man kon ontkomen. Er is een Burgernetmelding uit gegaan om hem op te sporen. Dat heeft niet geleid tot diens aanhouding.

De vrouw werd ingesloten in een cel aan het politiebureau voor nader onderzoek. De vrachtauto's zijn in beslag genomen.

Foto archief OM