Visbescherming haalt goudvis in kom weg bij groep vier

De leerlingen van groep 4 van de Budelse basisschool De Triolier hebben afscheid moeten nemen van goudvis Hans/Grietje dat in hun lokaal verbleef. De reden is dat de Visbescherming er lucht van kreeg.

Onlangs werd de school gebeld door de Visbescherming met het bericht dat de manier waarop de school nu de twee goudvissen houdt in strijd is met de regels. Goudvissen mogen namelijk niet in een ronde kom.

Een goudvis heeft een aquarium (met plantjes) van minstens een meter en een zuurstofapparaat nodig. Ook moet de vis kunnen schuilen. Dat ging de school te ver.

Schooldirecteur Loes Schalken zegt in het Brabants Dagblad dat ze dacht dat ze in de maling genomen werd. ,,Is dit wel echt, dacht ik.” Volgens de beller waren ‘signalen binnengekomen’ dat er op school een goudvis in een ronde kom zwom. En dat was niet de bedoeling, werd Schalken duidelijk gemaakt.

,,Ik was me van geen kwaad bewust. We wilden met de vissenkom juist bereiken dat kinderen zich bewust worden van dieren en hun welzijn. Op onze school hebben we een goed beleid voor de kinderen, maar voor vissen blijkt dat wat minder te zijn”, zegt ze met een glimlach. ,,De goudvissen Hans en Grietje zwommen tot voor kort samen in een kom in groep vier. Totdat een van de twee overleed. We weten niet of dat Hans of Grietje was.”

Na overleg met de Vissenbescherming is Hans/Grietje bij een aquariumliefhebber ondergebracht.