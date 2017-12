Pony overlijdt in kinderboerderij door vermoedelijk mishandeling

Een vrijwilliger verliet op maandag 4 december omstreeks 17:15 de kinderboerderij en liet alle dieren in goede gezondheid achter. Een andere vrijwilligster bij de kinderboerderij zag dinsdagochtend omstreeks 8:30 uur een bebloede Shetlandpony liggen op het terrein en alarmeerde direct de beheerder. Onmiddellijk stelde de beheerder een dierenarts in kennis. Ter plaatse ontdekte de dierenarts dat de pony vermoedelijk door mishandeling om het leven kwam en belde de politie. Agenten ter plaatse stelden een onderzoek in en namen de Shetlandpony voor veterinair pathologisch onderzoek in beslag. De beheerder deed aangifte en de politie is dringend op zoek naar getuigen.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche / Dierenpolitie Delft-Westland zoekt getuigen van deze mogelijke mishandeling met dood tot gevolg. Hebt u iets gezien of gehoord tussen maandag 4 december 17:15 uur en dinsdag 5 december 08.30 uur of hebt u meer informatie die kan helpen de dader(s) van deze mogelijke mishandeling te vinden? Neem dan contact op met de districtsrecherche / Dierenpolitie Delft-Westland via 0900-8844.