Enorme schade na explosie en brand Loungebar Comptoir in Rotterdam

Op woensdag 6 december is er een zeer grote brand ontstaan in een horecagelegenheid loungebar Comptoir aan de Wijnhaven in Rotterdam.

Aan de enorme brand ging een explosie vooraf. De brandweer is tot diep in de nacht bezig geweest met blussen van de brand. De schade is enorm. Ook in de bovengelegen parkeergarage zijn de nodige auto's (zwaar) beschadigd. Bewoners van zes woningen kunnen nog niet terug naar huis. Twee woningen moeten op veiligheid worden gecontroleerd. De forensische opsporing van de politie is samen met Team Brandonderzoek van de brandweer opzoek naar de mogelijke oorzaak van de explosie.