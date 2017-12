Politie start grootschalig onderzoek naar overlijden vrouw uit Vlaardingen

Het TGO bestaat uit twintig rechercheurs. Maandagavond iets na elven kwam bij de politie de melding binnen dat een vrouw zwaargewond in haar woning lag aan de Churchillsingel. Agenten gingen er direct naar toe en troffen het slachtoffer aan. Ook de brandweer en leden van het Mobiel Medisch Team arriveerden. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis en overleed daar aan haar verwondingen. Een 64-jarige man die zich ook in de woning bevond, is aangehouden. Rechercheurs onderzoeken zijn mogelijke rol in de dood van de vrouw.