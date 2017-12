Speciale politie-WhatsApp groep Almere tijdens de jaarwisseling

De politie in Almere start de aankomende jaarwisseling voor de eerste keer een specifieke WhatsApp groep voor Almere in. 'Het gaat om een pilotproject dat zich dit jaar richt op de wijken Muziekwijk-Zuid/ Tussen de Vaarten/ Striphelden-Molen- en Eilandenbuurt', zo laat de politie woensdag weten

Rechtstreeks contact met politie

De WhatsApp coördinatoren in deze wijken hebben rechtstreeks contact met de politie in Almere en geven direct informatie over incidenten die dan plaatsvinden. Medewerkers van de politie zijn tijdens de jaarwisseling vrijgemaakt om aan de slag te gaan met deze informatie. Waardevolle tijd gaat hierdoor niet verloren. Bovendien kunnen de coördinatoren ook gewaarschuwd worden op het moment dat er iets in de wijk gebeurt dat aandacht vraagt.

Rumoeriger

Een jaarwisseling verloopt rumoeriger dan in reguliere nachten. Meestal is het een drukke nacht met veel meldingen over ordeverstoringen, ernstige overlast en/of vernielingen. Dit soort incidenten horen niet samen te vallen met een jaarwisseling. Het feestelijke karakter van Oud en Nieuw zou centraal moeten staan. Daarom zijn politie en gemeente voortdurend bezig zich voor te bereiden op een komende jaarwisseling.

Geen vervanging andere meldnummers

WhatsApp is overigens geen vervanging van het alarmnummer 1-1-2. Ziet men een misdrijf gebeuren en is er direct politie nodig, dan blijft het alarmnummer 1-1-2 het belangrijkste meldnummer. Daarnaast geldt dat bij ernstige incidenten ergens anders in de gemeente Almere, de politie haar aandacht tijdelijk kan verleggen. De pilot wordt in januari 2018 geëvalueerd.