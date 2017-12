Politie houdt twee mannen aan op Fort Oranje

Bedreiging

De man uit Zundert is aangehouden voor bedreiging, de andere man voor belediging en het verstoren van de openbare orde. Een groot deel van de nog op de camping verblijvende bewoners moest woensdagochtend 6 december de camping verlaten.

Schelden

De man uit Rijsbergen vond het nodig om politieagent uit te schelden voor onder ander ‘kankermongolen’. Daarop is hij aangehouden. De andere verdachte had bedreiging geuit. Ook hij is opgepakt. De mannen zijn ingesloten en zullen gehoord worden.