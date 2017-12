Geen plastic aangetroffen in maaginhoud potvis Domburg

In de maag van de potvis die afgelopen week strandde bij Domburg is geen plastic aangetroffen. 'Het dier leed waarschijnlijk wel aan een darminfectie', zo concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en WUR, nadat ze de maaginhoud hebben bekeken.

Geen plastic

‘Er zat geen plastic of ander groot afval in de maag’, zegt Mardik Leopold, onderzoeker Wageningen Marine Research, die gisteren samen met collega onderzoekers de maag, die ongeveer een halve kuub groot was, doorploos in de sectiezaal van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Darminfectie

De darmen en de slokdarm van het dier waren wel afwijkend en waarschijnlijk leed de potvis aan een darminfectie. De pathologen van de faculteit Diergeneeskunde gaan nog onderzoeken wat de exacte oorzaak van die infectie is.

Kabeljauw en krabben

Verder zaten er in de maag resten van inktvis, krabben en een halfverteerde kabeljauw. Leopold: ‘Die laatste was waarschijnlijk zijn galgenmaal en die had hij waarschijnlijk twee dagen voordat hij strandde gegeten.’ De krabben hebben waarschijnlijk eerst op het menu van de kabeljauw gestaan en zijn zodoende in de maag van de potvis beland.

'Pieter'

De potvis, die de naam Pieter kreeg, was een mannetje van ongeveer 15 a 20 jaar oud, zo schatten de onderzoekers op basis van zijn lengte. Een puber voor potvisbegrippen, want die kunnen wel 70 jaar oud worden. Om de leeftijd exact vast te stellen moeten de tanden worden bekeken.

Microplastics

Momenteel wordt onderzocht door Bureau Waardenburg of de potvis microplastics heeft binnengekregen, daarvoor moet de poep worden bekeken. ‘Hij is daar zeker niet aan dood gegaan, maar we willen graag weten hoe microplastics zich verspreiden en ophopen.’