Leidse huisarts filmt naakte patiëntes

Een 37-jarige man uit Leiden, die ook als inval-huisarts in drie praktijken werkte wordt verdacht van ontucht met drie minderjarige meisjes in de privésfeer, het maken van afbeeldingen van ontklede kinderen en ook van het heimelijk filmen van ontklede patiëntes. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekendgemaakt.

De raadkamer van de Haagse rechtbank heeft woensdag het voorarrest van de 37-jarige man met 60 dagen verlengd. Op donderdag 5 oktober deden de ouders van een meisje aangifte van ontucht tegen de 37-jarige Leidenaar.

Politieonderzoek

De politie startte direct met een onderzoek. Dit leidde op dinsdag 24 oktober tot de aanhouding van de verdachte. Sindsdien zit hij vast en is de verdenking uitgebreid met een mogelijk tweede en derde geval van ontucht met een meisje in de privésfeer.

Gegevensdragers

Experts van de politie onderzoeken in beslag genomen gegevensdragers van de man, zoals computers en telefoons. Inmiddels zijn daarop heimelijke opnames aangetroffen van onderzoek aan ontklede patiëntes in drie huisartsenpraktijken in de Randstad buiten Leiden.

Onderzoek in volle gang

De verdachte, die inval-huisarts is, was daar tijdelijk werkzaam. De praktijken zijn of worden hierover benaderd; hetzelfde geldt voor de patiëntes die op de beelden staan. Daarnaast wordt onderzocht of er ook sprake is van grensoverschrijdend gedrag in andere huisartsenpraktijken in de Randstad waar de verdachte inviel. Het onderzoek is in volle gang en zal nog enige tijd duren.