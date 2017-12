Bewoner beschoten pand Rotterdam aangehouden

De politie heeft in het onderzoek naar het schietincident dat vannacht plaatsvond aan de Van Lennepstraat waarbij een woning met meerdere kogels werd beschoten, in een van de woningen een vuurwapen en een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. 'De 42-jarige bewoner is aangehouden en het onderzoek wordt voortgezet', zo laat de politie woensdagmiddag weten.

Meerdere schoten

Bij het schietincident werden vannacht om 03.15 uur meerdere schoten gelost. Op straat vonden agenten diverse hulzen en zagen ze kogelinslagen in een woning en een vernielde ruit.

Handgranaat

Toen agenten een handgranaat op straat aantroffen, namen ze geen enkel risico, zetten ze de ruime omgeving af en werd bewoners voor hun eigen veiligheid verzocht binnen te blijven. Explosieven experts van de EOD maakten de handgraat onschadelijk, waarna het onderzoek naar de toedracht kon worden voortgezet.

Frank Paauw, politiechef van de eenheid Rotterdam: 'Geweld, en zeker vuurwapengeweld in deze vorm, vinden we onacceptabel. Helemaal als het op straat in een woonwijk plaatsvindt. We zoeken tot op de bodem uit wat zich exact heeft afgespeeld in de Van Lennepstraat en wie daarvoor verantwoordelijk is. We zetten alles op alles om dergelijk excessief geweld de kop in te drukken'.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u in de nacht van dinsdag op woensdag iets gehoord in de omgeving van de Van Lennepstraat en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.