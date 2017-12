Machinist NS baan kwijt na ontregeling treinverkeer

De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland ontbindt per 1 januari 2018 de arbeidsovereenkomst van een machinist die in juli van dit jaar in Amsterdam betrokken was bij incidenten op het spoor na een werkoverleg van het Amsterdams Machinisten Kollektief (AMK). Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland woensdag bekendgemaakt.