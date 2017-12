Politieonderzoek na ontploffing explosief midden in woonwijk

Opschalen

'Getuigen hebben dit op maandag 4 december aan de politie gemeld waarop buurtonderzoek volgde', zo laat de politie woensdagmiddag weten. Op grond van de informatie die dat opleverde, besloot de politie het onderzoek op te schalen.

Beschadigingen aan huizen en auto's

Dat de politie dit hoog opneemt heeft niet alleen te maken met beschadigingen aan huizen en auto's in de buurt, maar ook met het grote risico dat dit incident met zich meebracht. Het gebeurde allemaal in een woonwijk en de kans op veel ernstiger gevolgen was daarom groot.

PD-unit

Het onderzoek wordt ter plaatse gecoördineerd vanuit een zogenaamde PD-unit; er wordt meegewerkt door explosievenexperts en verschillende rechercheurs. Om sporen veilig te stellen worden speurhonden ingezet en ook de Verkeersongevallenanalyse is ter plaatse; niet omdat er een verkeersongeval was, maar omdat de VOA onder meer gespecialiseerd is in het opmeten van plaatsen delict.

Getuigeninfo

De politie heeft al met de nodige mensen gesproken, maar kan altijd meer informatie gebruiken. Weet u dus meer over deze zaak, bel dan met de politie op 0900-8844 of anoniem met 0800-7000.