Minder huizen 'onder water' na schenking

Na analyse van belastinggegevens bleek dat jongeren die geld geschonken kregen dit vooral gebruikten om een huis te kopen, terwijl ouderen vooral op de hypotheek aflosten.

Schenkingsvrijstelling

De zogenoemde schenkingsvrijstelling eigen woning is sinds begin van dit jaar verandert: alleen ontvangers tot 40 jaar komen er nog voor in aanmerking. In het onderzoek gaat de Algemene Rekenkamer in op de mogelijke gevolgen van deze aanpassing. Deze belastingmaatregel heeft bijgedragen aan een lagere hypotheekschuld in Nederland en minder hypotheken die ‘onder water staan’.