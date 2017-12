Prins Claus Prijzen 2017 uitgereikt in Amsterdam

Tijdens een huldigingsceremonie in het Koninklijk Paleis in Amsterdam heeft Prins Constantijn vandaag zeven Prins Claus Prijzen uitgereikt voor uitzonderlijke prestaties op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Aanwezig waren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, Prinses Beatrix, Prinses Mabel en Prinses Laurentien.

De Grote Prins Claus Prijs werd uitgereikt aan twee laureaten: Vincent Carelli (Brazilië), filmmaker en activist, die zich inzet voor de inheemse bevolking en Ma Jun (China), ontwerper van nieuwe media en milieuactivist. De vijf overige Prins Claus Prijzen gingen naar documentairemaker Khadija Al-Salami (Jemen), kunstvereniging L’Art Rue (Tunesië), wetenschapper en milieudeskundige Brigitte Baptiste (Colombia), visueel kunstenaar Amar Kanwar (India) en architect Diébédo Francis Kéré (Burkina Faso).

Prins Constantijn, erevoorzitter van het Prins Claus Fonds: ‘Het Prins Claus Fonds beloont de excellentie en creativiteit van bijzondere personen en organisaties. We hopen dat met deze prijs de impact van de laureaten op hun gemeenschap en de wereld in het algemeen vergroot wordt doordat ze een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen.’



De huldigingsceremonie werd opgeluisterd met een speciaal voor deze gelegenheid gecreëerd optreden van danser en choreograaf Faustin Linyekula. Linyekula is oprichter van Studios Kabako en Laureaat van de Grote Prins Claus Prijs in 2007 (Democratische Republiek Congo).