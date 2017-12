Medewerker marechaussee aangehouden voor drugshandel

In Barneveld is er een 37-jarige medewerker van de koninklijke marechaussee (KMAR) uit Barneveld aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de militair.

Naast de medewerker van de KMAR is ook een 42-jarige man uit Barneveld aangehouden. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de handel in drugs.

Onder leiding van het openbaar ministerie is er onderzoek gedaan in de woning en de werkplek van de KMAR- medewerker. Ook de woning van de andere verdachte is doorzocht.

Het onderzoek, dat begin dit jaar is gestart, gaat nog verder. Daarbij worden nieuwe aanhoudingen niet uitgesloten.