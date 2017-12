Politie valt clubhuis Satudarah binnen. Vijf aanhoudingen

Met een grote politiemacht is de politie woensdagavond het clubhuis van motorclub Satudarah binnen gevallen. Daarnaast zijn er diverse zoekingen gedaan in woningen. De actie ging rond 22.00 uur van start en er waren rond de 200 politieagenten bij betrokken.

De actie is gedaan in het kader van een onderzoek naar de betrokkenheid van leden van de motorclub bij afpersing, bedreiging, geweld en witwassen. Bij het clubhuis aan de Borrekuilstraat zijn alle aanwezigen gecontroleerd.

Tijdens de actie waren de toegangswegen naar het clubhuis afgesloten. In woning in Geleen en Kerkrade zijn door de politie zoekingen gedaan. In totaal werden er vijf mensen aangehouden.