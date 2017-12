Bestuurder spoorloos na eenzijdig ongeval

Op de Langedijk in Hollandscheveld raakte afgelopen nacht een auto op de kop in een sloot.

Alle hulpdiensten waren hiervoor opgeroepen omdat men niet wist of er nog personen in het voertuig zaten. Nadat de brandweer van Hoogeveen de wagen had opgetakeld bleek er niemand in het voertuig aanwezig te zijn. Wie de wagen dan ook bestuurd heeft is nog onbekend.