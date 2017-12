Kabinet wil appen op de fiets verboden maken

Het verbod zal dan waarschijnlijk in 2020 ingaan, aldus een woordvoerster van het ministerie.

Het ministerie werkt samen met meer dan 40 andere organisaties aan veilig gebruik van smartphones in het verkeer. Met technische oplossingen en lespakketten stimuleren de organisaties het gewenste gedrag. Het ministerie presenteert in 2018 een nieuwe campagne.

Uit onderzoek blijkt dat er veel draagvlak voor een verbod op appen op de fiets. Tegelijkertijd geeft het onderzoek van VeiligheidNL aan dat appen op de fiets maar in een beperkt aantal gevallen mede oorzaak is van een ongeval. Een verbod moet helder en handhaafbaar zijn. Het ministerie overlegt daarover met Openbaar Ministerie, Politie en Raad van State. Een concreet wetsvoorstel wordt in 2018 verwacht.