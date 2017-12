Voor ruim 50 miljoen euro aan bitcoins gestolen

Direct na de hack heeft het platform haar site voor 24-uur stil gelegd.

''Helaas is er een beveiligingslek met betrekking tot de NiceHash-website. We onderzoeken momenteel de aard van het incident en daarom stoppen we alle operaties voor de komende 24 uur. Belangrijk is dat ons betalingssysteem is aangetast en de inhoud van de Bitcoin-portemonnee van NiceHash is gestolen. We werken aan de verificatie van het exacte aantal door BTC afgenomen producten.''

Volgens kenners gaat het om meer dan 60 miljoen dollar (50 miljoen euro). Ondanks dat het onderzoek in volle gang is verzoekt het platform kopers en verkopers om hun wachtwoorden uit voorzorg te wijzigen.

Bitcoins zijn de afgelopen tijd fors in waarde gestegen. Onduidelijk is wat de dieven met de virtuele munt willen. Bitcoins zijn geoormerkt en als een bitcoin wordt ontvreemd, blijft dat aan de gestolen munt kleven waardoor de munt nergens meer kan worden aangeboden.