Sneeuw komt richting Nederland

Vandaag is het overwegend bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat lichte regen.Vanmiddag en vanavond trekt een actief regengebied van west naar oost over het land. De temperatuur loopt in de middag op naar ca. 8°C. Er staat een stevige zuidwestenwind. Boven land is deze vrij krachtig, langs de kust en op het IJsselmeer hard tot stormachtig, 7-8 Bft. In het noordwestelijk kustgebied zijn vooral vanmiddag zware windstoten rond 90 km/h mogelijk. Vanavond draait de wind naar west en neemt dan in kracht af.

In de nacht van donderdag op vrijdag is het wisselend bewolkt en aanvankelijk droog, gedurende de nacht neemt de kans op winterse buien toe. De minima komen uit op ongeveer 3°C. De westenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig of hard, 6-7 Bft.

Sneeuwbuien

Vrijdag overdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en zijn er van tijd tot tijd (pittige) winterse buien. Daarbij kan onweer, hagel en natte sneeuw voorkomen. Plaatselijk is kortstondig gladheid mogelijk. In de avond neemt in het uiterste oosten en zuidoosten de kans op droge sneeuw toe en kan er op meer plaatsen gladheid optreden. De westenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Langs de kust kunnen bij buien windstoten rond 75 km/h voorkomen. Het wordt 's middags niet veel warmer dan een graad of 4.