UNICEF: maak digitale wereld veiliger voor kinderen

Ondanks de massale aanwezigheid van kinderen online – 1 op de 3 internetgebruikers is onder de 18 jaar – wordt te weinig gedaan om hen te beschermen tegen de risico’s van de digitale wereld en om hun toegang tot veilige online content te vergroten. Dat zegt UNICEF vandaag bij de publicatie van het jaarlijkse rapport ‘State of the World’s Children’, dat dit jaar focust op ‘Children in a digital world’.

Voor het eerst zet UNICEF de invloed van digitale technologie op de levens van kinderen grondig op een rij, daarbij zowel gevaren als kansen identificerend. Volgens UNICEF zijn overheden en bedrijven onvoldoende met de tijd meegegaan, waardoor kinderen aan nieuwe risico’s worden blootgesteld. Tegelijkertijd hebben miljoenen van de meest arme kinderen geen toegang tot de digitale wereld.



‘Of we nou willen of niet, digitale technologie is een onomkeerbaar feit in onze levens’, zegt Anthony Lake, directeur van UNICEF International. ‘In deze digitale wereld is het een dubbele uitdaging hoe we de gevaren reduceren, maar ook de kansen die internet brengt maximaliseren, voor ieder kind.’



Het rapport onderzoekt de voordelen die digitale technologie kan bieden aan de meest achtergebleven kinderen, in armoede of in noodsituaties. Het gaat bijvoorbeeld om toegang tot informatie, maar ook het ontwikkelen van vaardigheden voor een digitale werkplek of het verkrijgen van een platform om te communiceren en anderen te ontmoeten.



Volgens het rapport missen miljoenen kinderen deze kans. Ongeveer een derde van de kinderen op de wereld – 346 miljoen – komt nooit online, waardoor ongelijkheid groter wordt en hun mogelijkheden om mee te doen in een steeds digitalere economie achterblijven.



Het rapport onderzoekt ook hoe internet de kwetsbaarheid van kinderen vergroot. Het gaat hier om misbruik van privé informatie, toegang tot kwaadaardige content en cyberpesten. De overvloedige aanwezigheid van mobiele devices, stelt het rapport, heeft online toegang voor veel kinderen mogelijk gemaakt zonder ouderlijk toezicht – waardoor gevaren groter worden.



Digitale netwerken zoals het Dark Web en cryptovaluta maken de ergste vormen van uitbuiting en misbruik mogelijk, waaronder mensenhandel en ‘made to order’ online kindermisbruik. Het rapport presenteert data en analyse over online gebruik van kinderen en over de impact van digitale technologie op het welzijn van kinderen, waaronder ook het groeiende debat over digitale verslaving en de effecten van schermtijd op hersenontwikkeling.

Meer feiten uit het rapport:

Jonge mensen zijn het meest online. Wereldwijd is 71 procent van de jongeren online, tegenover 48 procent van de totale wereldbevolking. Afrikaanse jongeren zijn het minst online aangesloten. Zo’n 3 op de 5 jongeren is offline, vergeleken met slechts 1 op de 25 in Europa. Ongeveer 56 procent van alle websites is in het Engels. Veel kinderen kunnen geen content vinden die zij snappen of die passend is binnen hun cultuur. Meer dan 9 op de 10 urls voor kindermisbruik zijn gehost in vijf landen: Canada, Frankrijk, Nederland, Rusland en de Verenigde Staten.

Om het digitale speelveld voor kinderen eerlijker en veiliger te maken, vraagt UNICEF overheden, de digitale technologiesector en telecom industrieën om een prioriteit te maken van toenemend onlinegebruik en bescherming van kinderen online. Alleen bij gezamenlijke inspanning kan de digitale wereld beter toegankelijk én veiliger voor kinderen worden.