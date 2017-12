Ringweg Groningen wordt vernieuwd

De weg wordt beter ingepast in de omgeving en veiliger ingericht. Dat verbetert de leefbaarheid. De ombouw van de zuidelijke ringweg start begin 2018.

Een veiligere weg

De Combinatie Herepoort is opdrachtnemer en eindverantwoordelijk voor het project. De Combinatie heeft het werk voor alle verkeer- en tunnelinstallaties in opdracht verstrekt aan Dynniq. Dynniq zal zorgen voor verdiepte ligging, 3400 lichtpunten op het hoofd- en onderliggend wegennet, de wegkantsystemen, 44 portalen, 75 camera’s, signaalgevers en de verkeersregelinstallaties op het onderliggend wegennet. Volgens André Meijer, managing director van Dynniq Mobility, goed besteed geld: ‘Het project moet de stad Groningen beter bereikbaar maken, de verbinding tussen de A7 en A28 versterken en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in en naar de stad.’ Cees de Wijs, CEO van Dynniq Group, vult aan: ‘De technologie zorgt daarnaast voor een veiligere weg. Dat is exact wat we met de slimme technologie van Dynniq willen bereiken: de flow in het verkeer verbeteren om zo mobiliteit veiliger en duurzamer te maken. We zijn erg blij dat deze opdracht ons is gegund, en het vertrouwen dat daaruit blijkt.’

Planning & kosten

Het project is gegund in 2016. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen en de bomenkap zijn al in volle gang. Binnenkort zal het ontwerp worden afgerond en kunnen de werkzaamheden aan de ringweg zelf ook van start. De uiteindelijke projectafronding is gepland in 2021. Het totale project is geraamd op ruim 700 miljoen.