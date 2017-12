Zondag start NS-dienstregeling 2018

Vanaf zondag verandert de dienstregeling voor de 1,2 miljoen dagelijkse treinreizigers. Die dag gaat de dienstregeling 2018 in , net zoals ieder jaar gelijktijdig met andere ov-bedrijven in binnen- en buitenland.

In tegenstelling tot vorig jaar blijft veel hetzelfde. Wel gaan er in totaal per werkdag zo’n 130 treinen extra rijden: ongeveer 80 Sprinters en 50 Intercity’s. Belangrijkste verandering: de tienminutentrein tussen Amsterdam, Utrecht, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven gaat vanaf zondag elke dag rijden, waardoor reizigers op dit traject minder lang hoeven te wachten en vaker een zitplaats hebben.