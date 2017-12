Vrouw omgekomen bij woningbrand in Tilburg

De bewoonster van een woning aan de Marie Koenenlaan in Tilburg is woensdagavond overleden aan de gevolgen de verwondingen die ze opliep bij een brand in haar woning.

Op woensdag om 18.25 uur kwamen er meldingen binnen van een brand in een woning aan de Marie Koenenlaan. Hulpdiensten spoedden zich naar de woning. Voor de woning troffen de diensten een man die verklaarde dat er nog iemand binnen was. Brandweermannen vonden in de brandende keuken een vrouw aan. De vrouw is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd. De man, een familielid van de vrouw, is ook naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is later op de avond aan haar verwondingen overleden. De politie stelt, samen met de brandweer, een onderzoek in naar de oorzaak van de brand.