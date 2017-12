Uniek middeleeuws inktpotje voor Rijksmuseum

Het bijzondere voorwerp is gemaakt van buxushout en afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden of Parijs, ca. 1380-1400. Het Rijksmuseum verwierf het object dankzij een genereuze schenking van een particulier.

De zeer verfijnde inktpot is vanaf morgen te zien in de tentoonstelling Johan Maelwael, waar werken van Nederlands eerste schilder Johan Maelwael in samenhang getoond worden met adembenemende kunstschatten uit het middeleeuwse West-Europa. Johan Maelwael is tot en met 7 januari te zien in het Rijksmuseum.