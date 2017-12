Man met Palestijnse vlag slaat ruiten in van Israëlisch restaurant

Agenten kregen een melding dat op de Amstelveenseweg een man met een houten knuppel de ramen van een restaurant dreigde in te slaan. De man deed dit met in zijn hand een Palestijnse vlag. Terwijl de agenten met de agressieve man in gesprek probeerden te komen, sloeg de man met het stuk hout de ruiten in. Hierop is de man aangehouden waarbij ook pepperspray is ingezet. De verdachte, een 29-jarige man die in Nederland verblijft, is ingesloten. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Het is nog onduidelijk wat de motieven van de man zijn daad zijn. Mogelijk zijn het de nieuwe onrusten in het Midden-Oosten nadat de Amerikaanse president Trump gisteren Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende.