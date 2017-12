Verdachte vernieling moskee Hilversum en Huizen aangehouden

Het toegangssysteem bij een moskee in Hilversum en een moskee in Huizen werd vernield. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Vernielingen

In de nacht van vrijdag 24 november op zaterdag 25 werd het toegangssysteem van zowel een moskee aan de Minckelersstraat in Hilversum als een moskee aan de Gooierserf in Huizen vernield. De vernielingen werden in de ochtend ontdekt en er werd aangifte gedaan.

De politie startte een onderzoek naar beide vernielingen en hield hiervoor op 7 december een 32-jarige man uit Hilversum aan voor betrokkenheid. Het onderzoek naar de vernielingen gaat verder.