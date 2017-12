Medewerker politie buiten functie gesteld

De medewerker wordt ervan verdacht dat hij bewust informatie verkeerd heeft vastgelegd in de politiesystemen. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie is daarop begonnen met een onderzoek. De medewerker is de toegang tot de politiegebouwen en –systemen ontzegd.