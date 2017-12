Wapens en drugs gevonden bij actie Satudarah

Bij de doorzoekingen in het pand aan de Borrekuilstraat in Geleen - waar Satudarah haar clubavonden houdt - en verschillende woningen in Geleen en Kerkrade zijn woensdagavond- en donderdagnacht onder andere wapens, drugs, motoren en geld in beslag genomen.

In totaal zijn zeven personen aangehouden. De vijf verdachten in het kader van het strafrechtelijk lopende onderzoek van politie en Openbaar Ministerie. Daarnaast nog eens twee personen die aanwezig waren in het pand aan de Borrekuilstraat in Geleen.

Resultaten

De politie trof in het pand aan de Borrekuilstraat in Geleen een hoeveelheid, vermoedelijk, verdovende middelen aan, alsmede een wapen dat nog onderzocht wordt op echtheid. Deze spullen zijn in beslag genomen.

In vier andere woningen in Geleen alsmede in een woning in Kerkrade zijn eveneens doorzoekingen gedaan. Hierbij zijn onder andere twee geladen wapens, munitie, een boksbeugel, een taser, een aanzienlijke hoeveelheid geld, zes motoren, verdovende middelen, materialen en spullen te gebruiken bij een hennepkweker en informatiedragers in beslag genomen.

Aangehouden verdachten

In het pand aan de Borrekuilstraat in Geleen hield de politie vier verdachten aan. Het gaat om drie mannen van 41, 36 en 33 jaar uit Geleen en een man van 43 jaar uit Kerkrade.

Daarnaast werd in een woning in de nabijheid van het pand aan de Borrekuilstraat een man van 35 jaar aangehouden. De vijf worden verdacht van betrokkenheid bij geweldsdelicten waaronder afpersing en bedreiging, witwassen en het vormen van een criminele organisatie.

Bij de controle van de aanwezigen in het pand waar de clubavonden gehouden worden, heeft de politie nog eens twee personen gearresteerd. Eén persoon terzake de wet ID (identificatieplicht). Hij is woensdagavond in vrijheid gesteld. Daarnaast hield de politie een man van 24 jaar uit Venlo aan. In zijn auto werd zwaar (verboden) vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk is in beslag genomen. De Venlonaar werd donderdagochtend weer in vrijheid gesteld.