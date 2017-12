Flinke bedragen geïnd tijdens verkeerscontrole

Tijdens een verkeerscontrole die gericht was op de aanpak van ondermijnende criminaliteit hebben de politie en de Belastingdienst honderden voertuigen gecontroleerd in Boxtel en Vught. Er werd gecontroleerd op onder andere openstaande schulden en de veiligheid van de voertuigen. Bij de controle werden de nummerplaten van zo’n 4300 voertuigen gescand.

n Boxtel werd op de Keulsebaan gecontroleerd. Zo’n 200 voertuigen werden daar onder de loep genomen. In totaal werd voor een bedrag van ruim 11.000 euro aan openstaande boetes betaald. Het grootste bedrag dat werd betaald was 8000 euro. Ook werden er twee voertuigen in beslag genomen met een totale waarde van ruim 17.000 euro. In Vught werden zo’n 100 voertuigen gecontroleerd op de Kettingweg waarbij bleek dat een persoon nog een openstaande gevangenisstraf en een boete van ruim 700 euro had openstaan. De man is meegenomen naar het bureau.

ANPR

Ook is tijdens de controle gebruik gemaakt van de politie ANPR. In totaal werden zo’n 4300 voertuigen gescand. Met ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn.

Ondermijning

Dit soort gezamenlijke acties van de overheid richten zich op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Zuid-Nederland. Het past in een bredere aanpak om als georganiseerde overheid de georganiseerde criminaliteit te bestrijden.