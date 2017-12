Meerderheid Nederlanders voor verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam vorige week met dit advies. Van de ondervraagden is 68 procent voor dit verbod, 27 procent vindt het geen goed idee. Degenen die voor een verbod zijn geven aan dat het vuurwerk gevaarlijk is, te veel schade en slachtoffers oplevert en ook nog eens schadelijk is voor het milieu. Tegenstanders vinden dat je dan wel alles kunt gaan verbieden, zoals bijvoorbeeld autorijden. "Dan zijn we in een klap van de verkeersdoden af'. Ook zijn de tegenstanders bang dat mensen bij een verbod meer illegaal vuurwerk gaan kopen. Dit meldt EenVandaag op de website.

Draagvlak voor verbod

Onder kiezers van vrijwel alle partijen is er draagvlak voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk, ook onder de kiezers die in maart stemden op de regeringspartijen VVD (67% voor verbod), CDA (65% voor verbod), D66 (65% voor verbod) en ChristenUnie (77% voor verbod). Alleen de kiezers van de PVV zijn verdeeld.

Jongeren hechten meer waarde aan afsteken vuurwerk

het kabinet zal binnenkort reageren op het advies van de Onderzoeksraad. Er is overigens wel een duidelijk verschil tussen de mening van jongeren en van ouderen over het verbieden van vuurwerk. Van de 65-plussers wil 83 procent een verbod, maar van jongeren tussen 18 en 25 jaar is 51 procent voor een verbod. De traditie van vuurwerk afsteken met Oud en Nieuws is nog belangrijk voor jongeren.

Positief over gemeentelijke vuurwerkshow

Consumentenvuurwerk helemaal verbieden als daarvoor in de plaats een gemeentelijke vuurwerkshow komt, ziet 51 procent van de deelnemers wel zitten.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 32.395 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 1 tot en met 7 december 2017.