Donderdagavondspits drukste spits van het jaar, meer dan 500 kilometer file

De dienst telde even na 17.30 uur 520 kilometer file op de snelweg. Het vorige record stond nog op 500 kilometer file, dus dat betekent dat de spits van donderdagavond de drukste spits is tot nu toe. Over de reden meldt de VID: Door aanhoudende regen houden automobilisten meer afstand waardoor alle dagelijkse files veel langer zijn dan normaal.' Volgens de VID stond het niet alleen in de Randstad erg vast: 'Niet alleen de Randstad maar ook Brabant en Gelderland delen in de klappen.'

ANWB

Volgens de ANWB stond er donderdagavond op het hoogtepunt 958 kilometer file. De bond rekent ook de N-wegen mee. De VID doet dat niet, die gaat alleen uit van de snelwegen. Daarom is de donderdavondspits volgens de ANWB dan ook de op één na drukste van het jaar. De drukste spits was volgens de ANWB op 31 oktober. Er stond toen meer dan 1000 kilometer file. Dat kwam mogelijk door het ingaan van de wintertijd.

Winterse omstandigheden

Vanaf vannacht krijgt Nederland ook te maken met winterse omstandigheden, aldus Rijkswaterstaat. In het hele land kan winterse neerslag hinder veroorzaken. De neerslag kan vrijdag de hele dag aanhouden.