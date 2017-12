School in Houten verscherpt screening cursisten vanwege Michael P.

Veroordeelden die in het kader van resocialisatie na een celstraf onderwijs willen volgen bij het Wellantcollege in Houten zullen te maken krijgen met een strengere screening.

Dit schrijft Wouter de Jong, burgemeester van Houten, aan de gemeenteraad. Het Wellantcollege in Houten is de school waar de 27-jarige Michael P. een opleiding tot hovenier aan de avondschool volgde. Dit is besloten nadat bekend werd dat Michael P. wordt verdacht van de moord op Anne Faber.

School gaat ook in op achtergrond student

Het Wellantcollege screende tot nu toe voornamelijk op motivatie en geschiktheid. Maar over enkele maanden- als een nieuwe lichting studenten zich meldt - gaat de school ook in op de (criminele) achtergrond van de student en het resocialisatietraject. Ook komt er overleg tussen de instelling, de student en de school over het verloop van het traject. Als daar aanleiding toe is, komt er extra begeleiding of toezicht, meldt RTV Utrecht. Ook gaat de Houtense school het bij de instelling melden als de student niet komt opdagen tijdens de avondles.