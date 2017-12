Vegan Streaker protesteert tegen konijnenleed op A59

Peter Janssen wist samen met drie andere actievoerders ter hoogte van Haarsteeg het verkeer stil te zetten. De actievoerders reden zij aan zij en staken fakkels af. Als gevolg hiervan ontstond in de richting van Den Bosch een file. Sommige weggebruikers reden daar via de vluchtstrook omheen.

De dierenactivisten van Stichting Konijn in Nood vroegen aandacht voor het konijnenleed. Zij zijn boos over het 'extreme dierenleed' dat volgens hen in de commerciële konijnenhouderij plaatsvindt. Er zouden duizenden konijnen in te kleine kooien leven.Dit meldt Omroep Brabant.

Steeds meer supermarkten stoppen met het verkopen van konijnenvlees, maar nog niet alle supermarkten zijn daartoe overgegaan. Tijdens de actie werd boven de snelweg een spandoek gespannen met daarop de namen van de supermarkten waar het vlees nog wel te koop is.

De actie duurde van 17.00 uur tot 17.30 uur. De politie heeft tenminste één activiste opgepakt.