Fileschade vrachtverkeer 1 miljard

Top-20

In de Economische Wegwijzer 2017 presenteert TLN de top-20 van duurste files voor vrachtverkeer in Nederland in 2016. Deze is samengesteld op basis van TNO-onderzoek, in opdracht van TLN. Het duurste traject voor vrachtverkeer was de A4, tussen de knooppunten Burgerveen en Prins Clausplein (19,3 miljoen euro). Nummer twee op de lijst is de A15, tussen de knooppunten Ridderkerk en Gorinchem (13,2 miljoen euro). Gevolgd door de A12, tussen de knooppunten Gouwe en Oudenrijn (13 miljoen euro).

TLN maakt zich zorgen over de sterke stijging van de schade door files. Vooral omdat de schade in de toekomst nog verder oploopt: volgens cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) stijgt het reistijdverlies tot 2022 met 28%.

Extra investeringen noodzakelijk

TLN vraagt het kabinet snel de grote knelpunten op de Nederlandse wegen aan te pakken. Enkele knelpunten uit de file top twintig staan nog niet in het investeringsprogramma van het Rijk (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, MIRT). Dit zijn onder meer de knelpunten Barneveld-Apeldoorn op de A1 en Everdingen-Deil op de A2.

Een aantal trajecten uit de file top twintig staat wel al in het investeringsprogramma (MIRT) maar wordt volgens TLN niet snel genoeg aangepakt. Hierbij horen de knelpunten Deil - Den Bosch op de A2 en Muiden - Eemnes op de A1.