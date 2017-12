Stem hoge Russische militair herkend op MH17-tape

Het Joint Investigation Team (JIT) dat officieel onderzoek doet naar het neerhalen van de MH17, is al langer opzoek naar twee verdachten van betrokkenheid bij de ramp. De personen zouden bekend staan onder de codenamen “Delfin” en “Orion”. Volgens het onderzoekscollectief is generaal Tkatsjev de persoon met de codenaam “Delfin”. Hij zou in juli 2014 in Oost-Oekraïne zijn geweest om de rebellen beter te laten samenwerken.