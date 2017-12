Op weg naar een nieuwe, schonere economie: initiatieven voor een groenere kledingindustrie

De afgelopen jaren heeft er een stijging plaatsgevonden in de populariteit van 'groene' producten. Veel merken zijn zich gaan richten op het produceren van ecologische artikelen en op het creëren van een duurzaam imago. Sommige bedrijven zijn milieubewustere productlijnen uit gaan brengen, andere bedrijven zijn volledig overgegaan op duurzame manieren van produceren. Echter is er nog steeds meer actie nodig om te zorgen dat de aarde en haar grondstoffen minder worden belast.

De nieuwe 'textieleconomie'

In de kledingindustrie worden al meerdere jaren verschillende initiatieven en projecten uitgevoerd om de milieubelasting van kledingproductie aanzienlijk te verminderen. Een voorbeeld daarvan is de overgang op het gebruik van biologisch katoen, bijvoorbeeld in een speciale kledinglijn zoals bij Peter Hahn. Biologisch katoen vereist namelijk aanzienlijk minder water en er worden geen pesticiden en insecticiden gebruikt bij de teelt.

Ook worden er steeds vaker kledingstukken gemaakt van gerecyclede materialen, zoals deze sneakers van Adidas. Voor dit project werkt Adidas samen met Parley om plastic in de oceanen te verminderen en het opgevangen plastic om te toveren in sportschoenen van hoge kwaliteit. Ook wil Adidas het verdere gebruik van plastic minimaliseren door het als materiaal volledig uit de productieketen te halen. Nike heeft een soortgelijk initiatief en produceert daarvoor ook sportschoenen van gerecycled plastic.

De circulaire kledingindustrie

Eén van de recentere initiatieven voor duurzaamheid in de kledingindustrie is afkomstig van voormalig Britse zeilster Ellen MacArthur. In 2005 vestigde MacArthur het wereldrecord voor de wereld rond zeilen. Na dit avontuur besloot ze om tussen 2006 en 2009 de wereld over te reizen en te leren over verschillende economieën en hoe deze gebruikmaken van hun grondstoffen. 2010 kenmerkte de start van de Ellen MacArthur Foundation. Na jaren van onderzoek en ontwikkeling hebben steeds meer bedrijven zich bij deze Foundation aangesloten, waaronder ook kledingmerken zoals Nike en grote levensmiddelenbedrijven zoals Unilever.

Onlangs heeft MacArthur in samenwerking met Stella McCartney de kledingindustrie opgeroepen om duurzamer te gaan produceren. McCartney steunt het rapport van de Ellen MacArthur Foundation waarin tot actie wordt aangespoord aan de hand van verschillende argumenten en voorbeelden. In het rapport wordt uiteengezet dat meer dan de helft van de high-fashion-kleding binnen een jaar wordt weggedaan. Ook meldt het rapport dat de hoeveelheid kleding die wordt gekocht verdubbeld is ten opzichte van vijftien jaar geleden, maar dat het aantal keren dat een kledingstuk wordt gedragen is gedaald met één vijfde. Zowel MacArthur als McCartney zijn van mening dat deze manier van met kleding omgaan een te grote belasting vormt voor zowel de economie als het milieu.

In het plan wordt omschreven hoe kleding geproduceerd kan worden om langer mee te gaan en meer gedragen te worden. Bovendien worden er nog verdere opties aangedragen: kledingverhuur en natuurlijk doorverkopen of recyclen. Deze maatregelen hebben als doel de hoeveelheid kleding dat wordt weggedaan aanzienlijk te verminderen en daarmee ook de belasting op het milieu aan te pakken. Er zijn al veel bedrijven in Nederland die zich hiermee bezig houden. Op de website van MVO Nederland zijn een aantal initiatieven en bedrijven te vinden die het concept van een circulaire kledingindustrie uitvoeren. Dat wil zeggen: een kledingindustrie die zich richt op een zo hoog mogelijke herbruikbaarheid van de materialen die worden toegepast, zodat er aan het einde van de lijn zo min mogelijk afvalstoffen overblijven.

Het is belangrijk dat dergelijke initiatieven aanslaan bij het grote publiek en dat mensen zich ook steeds meer gaan realiseren dat het belangrijk is om hier stil bij te staan en naar te handelen. Gezondheid wordt door 82% van de Nederlanders beschouwd als belangrijkste voorwaarde voor een goed leven. Ervoor zorgen dat onze economieën op een duurzamere manier gaan functioneren is een belangrijke voorwaarde voor een langere, betere gezondheid voor onze planeet en voor onszelf.