Gedeelte A2-tunnel Maastricht tijdelijk dicht vanwege haperend C2000

Omdat het communicatiesysteem voor de hulpverleners, C2000, op dit moment niet voldoende werkt in het bovenste gedeelte van de Koning Willem Alexander-tunnel in de A2 bij Maastricht, heeft Rijkswaterstaat in de nacht van donderdag op vrijdag besloten deze deels te sluiten. 'Het gaat hierbij om de bovenste buizen', zo meldt Rijkswaterstaat vrijdag.

Verminderde veiligheid Koning Willem Alexander-tunnel

Donderdagochtend kreeg Rijkswaterstaat de melding van de brandweer dat C2000 niet werkte in de tunnel. Het onderzoek naar de oorzaak van het niet-werken van dit communicatiesysteem heeft nog niet tot een oplossing geleid.

In verband met de veiligheid is uiteindelijk besloten de bovenste buizen te sluiten. In deze buizen is sprake van verminderde brandveiligheid waardoor de brandweer minder lang veilig kan werken. Dit in combinatie met een niet goed werkend communicatiesysteem betekent te veel risico voor de hulpverlening. In verband hiermee is uiteindelijk besloten tot de sluiting tot het communicatie probleem is opgelost.

Hinder verkeer

De onderste tunnelbuizen kunnen wel opengehouden worden. Het verkeer kan via de onderste buizen zijn weg vervolgen in de richting van Luik of Eindhoven. Verder zijn er omleidingsroutes ingesteld. Het verkeer moet rekening houden met vertraging.