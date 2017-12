Vondst pakketjes op balkon leidt tot 17,5 kilo cocaïne en vuurwapen

Afgelopen woensdagmiddag heeft de politie in Rotterdam in een woning aan de Djeddalaan 17,5 kilo cocaïne en een automatisch vuurwapen in beslaggenomen. Dit meldt de politie vrijdag.

Pakketjes op balkon

Na een melding van een buurtbewoner die een tas met pakketjes op zijn balkon had gevonden stelde de politie de bewuste woensdag een onderzoek in. In overleg met het Openbaar Ministerie is een nabijgelegen woning doorzocht. Hier werd 17,5 kilo cocaïne aangetroffen. Ook vonden de agenten een vuurwapen in de woning.

Herkomst onderzocht

De cocaïne is vernietigd en het vuurwapen is in beslag genomen. Het onderzoek naar de herkomst en de eigenaar wordt voortgezet. Al jaren voert de politie eenheid Rotterdam samen met het Openbaar Ministerie een strijd om illegaal wapenbezit af te straffen en daarmee vuurwapens van de straat te halen.