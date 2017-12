Hollandsche IJsselkering gesloten vanwege verhoogde waterstand

In de nacht van donderdag op vrijdag is de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel gesloten. 'Om 02.30 uur ging de kering dicht vanwege een verhoogde waterstand', zo laat Rijkswaterstaat vrijdag weten.

Stalen schuiven

De Hollandsche IJsselkering beschermt tegen hoogwater door 2 stalen schuiven in het water te laten zakken. Die schuiven zijn 80 m breed en 12 m hoog. De kering beschermt het laagstgelegen deel van Nederland. De kering blijft de gehele dag gesloten. Vanavond verwacht Rijkswaterstaat de hoogste waterstand bij Rotterdam, naar verwachting gaat de Hollandsche IJsselkering in de nacht van vrijdag 8 december op zaterdag 9 december 2017 weer open.

Van blauwe naar rode torens Hollandsche IJsselkering

De schuiven bij Krimpen aan den IJssel sluiten als er een waterstand wordt voorspeld van 2,25 m boven NAP. De torens kleuren dan rood, om iedereen in de omgeving te laten weten dat er sprake is van hoogwater. Bijkomend effect is dat ook de scheepvaart nog beter ziet dat zij van de naastliggende sluis gebruik moet maken.

Laatste sluiting Hollansche IJsselkering

De laatste keer dat de Hollandsche IJsselkering werd gesloten, was begin dit jaar. In januari 2017 ging de waterkering dicht, ook vanwege de verhoogde waterstand.

