Avondspits flink gehinderd door winterse buien

Weggebruikers moeten ook vrijdag tijdens de avondspits in een groot deel van het land rekening houden met flinke hinder door winterse neerslag. 'Het KNMI verwacht dat in de loop van de middag sneeuwbuien het land binnentrekken. Plaatselijk is gladheid mogelijk', zo waarschuwt Rijkswaterstaat vrijdag.